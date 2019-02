Kremmen

Wie in den vergangenen Jahren haben die Wählergruppen „Unabhängige Wählergemeinschaft“ (UWG) und „Landwirtschaft, Gartenbau, Umwelt“ (LGU) wieder beschlossen, zur Kommunalwahl im Mai als Listenvereinigung UWG/LGU anzutreten. Für die Kremmener Stadtverordnetenversammlung treten an: Arthur Förster, Stefanie Gebauer, Jürgen Kurth, Uwe Fritz, Gert Dietrich, Mathias Fritz, Holger Reinitz, Fritz Hannemann, Ralph Weißbrich, Karin Hein, Hartmut Gronert, Katy Lühder, Tobias Unbekannt, Andreas Schulz, Rico Martin, Ralf Hewelcke, Hardy Weindorf, Jörg Kersten, Sigrid Fritz, André Heß, Niklas Fritz, Gordon Gebauer, Ramona Mielke, Wolfgang Kasper und Nothard Käding.

Für die Ortsbeiräte kandidieren: in Beetz Hartmut Gronert, in Sommerfeld Jürgen Kurth, Uwe Fritz, Holger Reinitz, Gil Berger, Mathias Fritz, Ralph Weißbrich und Jörg Kersten. In Hohenbruch Arthur Förster, Fritz Hannemann, Ralf Hewelcke und Ramona Mielke; in Kremmen Stefanie Gebauer, Katy Lühder, Gordon Gebauer, Hardy Weinkauf und André Heß und in Flatow Gert Dietrich, Andreas Schulz, Jörg Weltzer und Maurice Müller.

„Unser Ziel speziell für die SVV ist es, in der nächsten Legislaturperiode dort wesentlich stärker vertreten zu sein, um eine parteilose Politik für unsere Bürger zu praktizieren“, sagt Jürgen Kurth. Man wolle das Handeln des Bürgermeisters und der Verwaltung aufmerksam begleiten und kritisch hinterfragen. Vor der Wahl soll es in Sommerfeld und Kremmen Infoveranstaltungen geben.

Dort werde auch das Wahlprogramm vorgestellt. Zwei Themen würden aber schon feststehen: ein neues Bürgerhaus für Sommerfeld, eventuell mit Erweiterungsmöglichkeit für einen Dorfladen. Außerdem die Sanierung der zurzeit gesperrten Rhinbrücke bei Linumhorst.

Von MAZonline