Kremmen Kremmen - Woba-Neubau mit etwas Verzögerung bald fertig Zwölf moderne Wohnungen entstehen aktuell in Kremmen. Mit einem Monat Verzögerung soll im März 2019 Einzug sein.

Viele wollen in den schicken Woba-Neubau in Kremmen an der Gerhard-Henniger-Straße einziehen. Quelle: Jeannette Hix