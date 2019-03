Kremmen

Zehn Mannschaften reisten am Donnerstagvormittag nach Kremmen, um dort den Schulsport-Regionalmeister im Zweifelderball zu küren. Mit den Grundschülern aus Kremmen, Zehdenick, Birkenwerder und Hohen Neuendorf waren auch vier Schulen aus Oberhavel vertreten, den Sieg sicherte sich am Ende aber die Evangelische Schule aus Neuruppin.

„Das Landesfinale am 4. Mai in Hohen Neuendorf wird dann zum 20. Mal ausgetragen. Wir sind wahnsinnig stolz darauf, diese Veranstaltung so lange und in dieser Qualität bewerkstelligen zu können. Aber gerade Zweifelderball ist quasi die Champions League in Oberhavel. Unglaublich, wie engagiert die Schulen dafür trainieren“, gibt Uwe Peter, Vereinsvorsitzender des ausrichtenden Fördervereines für Schulsport in Oberhavel, zu Protokoll. „Wir wollen Kinder- und Jugendliche zum Sport animieren und ihnen auch immer wieder tolle Veranstaltungen präsentieren“, gibt Peter das Credo des Fördervereines aus. Auch am Donnerstag war die Stadtparkhalle gut gefüllt, alles war akribisch vorbereitet und mit Liebe zum Detail organisiert.

Einen großen Anteil am reibungslosen Ablauf haben auch die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer, die auch am Donnerstag reichlich erschienen waren. Das Team um die aus der Fußballszene bekannten Bernd Trojanowski und Hans-Jürgen Wassel ist bestens aufeinander eingespielt und kann auf viele Jahre Erfahrung zurückgreifen. „Die meisten von uns sind schon seit 15 Jahren und länger mit dabei und wir haben immer noch große Freude an der Aufgabe“, erklärt der 80-jährige Bernd Trojanowski sein Mitwirken. Alle Helfer gehören dem Sparkassen-Förderverein an und sehen ihre Aufgabe als wichtigen Bestandteil des Schulsportes.

„Ohne Helfer geht es nicht. Wir haben einen Jahresplan, wo wir immer versuchen die Termine dann für uns frei zu blocken. Wir wollen, dass die Kinder Spaß am Sport haben“, so Trojanowski weiter, der viele Jahre auch Vorsitzender des Fußballkreises Oberhavel war. Beim Zweifelderball klappte dies wieder bestens.

Von Knut Hagedorn