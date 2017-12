Wer zwischen den Feiertagen ein Ziel für einen Spaziergang in der Ofenstadt sucht, dem sei der Marktplatz empfohlen: So ist nicht nur die Weihnachtsbeleuchtung am Brunnen ein echter Hingucker, sondern in den Schaufenstern der einstigen NKD-Filiale kann auch kostenlos Kunst konsumiert werden. Im Kunstschaufenster.