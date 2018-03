Kurfüstenpaar und Kaffee an Bord

ORANIENBURG. . Am Steuer Martin Vater, als Gäste im Promotionteam mit an Bord: das Kurfürstenpaar alias Axel Petersen und Vivienne Netzeband. „Aufmerksamkeit war uns schon auf der Autobahn sicher“, so TKO-Mitarbeiter Petersen. „Viele haben uns zugewunken.“ Das Werbemobil trägt Schlossansichten rundum.

Finanziert haben den VW Crafter mit vielen Schubladen voller Werbematerial die Stadt, die Turm-Erlebniscity, die Tourismus und Kultur GmbH (TKO). Auch die städtische Woba ist „stiller Teilhaber“. Ab sofort geht das Mobil in wechselnder Besetzung auf Reisen. Bis Dezember macht es zum Beispiel Station beim Osterspaziergang im Oranienburger Schlosspark (31. März), beim Tulpenfest in Potsdam (13./14. April) oder auf dem Brandenburgischen Reisemarkt am Ostbahnhof (19. Oktober).

„Wir wollen für Oranienburg begeistern. Und das nicht nur Touristen, sondern auch Menschen, die hier künftig zu Hause sein wollen“, so Bürgermeister Hans-Joachim Laesicke. Die Turm-Erlebniscity wolle vor allem näher ran an die potenziellen Besucher der Stadt und sich deshalb auf Festen und Messen in Berlin und Brandenburg präsentieren, auf die Leute zugehen, so Geschäftsführer Andreas Leuschner.

„Wir werden zunehmend als Tourismusstadt angenommen. Sieben Prozent Zuwachs an Übernachtungen, das sind 2012 rund 50 000 mehr als im Vorjahr, sprechen eine deutliche Sprache“, freute sich TKO-Chef Jürgen Höhn. Was die Promotiontour gebracht hat, wird zum Jahresende abgerechnet: An allen Tourpunkten gibt es nummerierte Eintrittskarten für den Schlosspark mit einem Nachlass von einem Euro. So wird nachvollziehbar, wo und wie viele Parkbesucher die Werbetour erreicht hat. Nächste Station des Infobusses: die ITB-Berlin vom 6. bis 10. März. (hb)