L20: Brücke wird erst ab Mitte Mai gesperrt

Bötzow. Die Sperrung der Bahnbrücke auf der Landesstraße 20 kurz hinter Bötzow wird verschoben. Das sagte am Mittwoch Dirk Eger, der Leiter des Bauamtes in Oberkrämer. Er beruft sich auf den aktuellen Bauablaufplan, den der Landesbetrieb Straßenwesen erstellt hat. Eigentlich war die Sperrung für den 3. April angesetzt – nun könnte es erst am 14. Mai so weit sein.

Kommt es zur Sperrung, dann ist die Verbindung von Bötzow nach Schönwalde-Dorf im Havelland gekappt. Die offizielle Umleitung führt weiträumig über Vehlefanz, Wolfslake, Perwenitz und Pausin bis Schönwalde-Siedlung.

Die Gemeinde Oberkrämer will jedoch erreichen, dass die Umleitung über die Bötzower Dorfaue und Pausin führt. Das sei die Strecke, die sowieso alle nutzen würden, so der Bauamtsleiter. Zudem sei es nur so möglich, Sicherungsmaßnahmen vor der Grundschule zu tätigen und dafür Genehmigungen zu bekommen.

Bei einem Treffen am Dienstag mit Vertretern der Gemeinde und des Landesbetriebes Straßenwesen ist dann jedoch der neue Termin für die Brückensperrung bekannt geworden – erst in der 20. Kalenderwoche, also Mitte Mai. Nach dem 30. April sollen entsprechender Schildert aufgestellt werden.

Von Robert Tiesler