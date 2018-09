Oranienburg

Kosmetik und Technik im Wert von rund 320 Euro versuchte ein 30-jähriger Mann polnischer Herkunft am Montagabend (24. September) gegen 18.45 Uhr in einem Supermarkt in der Friedenstraße in Oranienburg zu entwenden. Mitarbeiter des Marktes hinderten den 30-Jährigen am Verlassen des Gebäudes, nachdem die elektronische Warensicherung daraufhin Alarm geschlagen hatte.

Beschleunigtes Verfahren möglich

Die herbeigerufenen Polizeibeamten nahmen den Mann, der keinen festen Wohnsitz vorweisen konnte, vorläufig fest und vernahmen ihn. Im Laufe des Dienstags soll über die Einleitung eines beschleunigten Verfahrens wegen Ladendiebstahl gegen den Mann entschieden werden.

