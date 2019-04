Liebenwalde

Alarm in Liebenwalde am späten Montagabend: Gegen 21.40 Uhr alarmierten Anwohner die Feuerwehr, nachdem sie am Waldrand in der Nähe des Bischofswerder Weg einen Feuerschein wahrgenommen hatten.

Tatsächlich hatte dort ein 33-jähriger, aus Sachsen stammender Mann, am Waldrand zunächst Zweige und Äste zusammengesammelt, um aus diesen anschließend ein Lagerfeuer zu entfachen. Der Mann war offenbar zuvor auf einer Fahrradtour gewesen und hatte sich aufgrund seiner Bekleidung – er trug eine kurze Hose – an dem Feuer aufwärmen wollen. Dies rief schließlich die Zeugen auf den Plan, die angesichts der in den vergangenen Tagen herrschenden großen Waldbrandgefahr (Stufen 4 und 5) in Sorge waren, dass die Flammen von der 40 x 40 Zentimeter großen Feuerstelle auf den angrenzenden Wald übergreifen könnten.

Die alarmierte Feuerwehr eilte umgehend herbei und löschte das Feuer. Obgleich die Waldbrandwarnstufe in den vergangenen Tagen heruntergesetzt worden war, seien Wald und Unterholz dennoch sehr trocken und sei ein Übergreifen des Feuers auf den Wald jederzeit möglich gewesen, teilte die Feuerwehr mit. Ein Schaden entstand letztlich durch die Feuerstelle nicht, gegen den Mann wurde dennoch zunächst eine Strafanzeige wegen Brandstiftung aufgenommen. Die Ermittlungen der Polizei dazu laufen.

Von MAZonline