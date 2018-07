Templin/Zehdenick

Für einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei sorgt am Montagnachmittag ein Großbrand in Templin (Uckermark). Kilometerweit sind die dichten, schwarzen Rauchwolken zu sehen, die aus einem Lagerhallenkomplex emporsteigen.

„Nach aktuellem Stand brennt in Templin ein Großkomplex von sechs Lagerhallen einer Recyclingfirma in voller Ausdehnung“, erklärte Thomas Seelig von der Einsatzleitstelle der Feuerwehr auf MAZ-Nachfrage. Insgesamt stehe rund ein Hektar Fläche in Flammen. Gelagert worden seien nach ersten Erkenntnissen in den Hallen verschiedenste Altstoffe,darunter auch Altöl und Autoreifen. Die in Brand stehenden hochgiftigen Stoffe würden daher auch entsprechend giftigen Qualm erzeugen, so Seelig. Bislang gibt es eine verletzte Person zu beklagen, die zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Laut Seelig handelt es sich dabei „um eine Zivilperson, keine Feuerwehrkameraden.“

Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot an Kameraden vor Ort im Einsatz, darunter Wehren aus Templin, Storkow und Röddelin sowie überregionale Kräfte auch aus dem Bereich Oberhavel. Selbst aus dem Bereich Schwedt eilten hauptamtliche Kräfte der Feuerwehr zu Hilfe, auch ein Fahrzeug von der PCK-Raffinerie leistet vor Ort Unterstützung.

Wie lange die Löscharbeiten noch andauern werden, war am Montagnachmittag „noch nicht absehbar“, so Thomas Seelig. Der Einsatz werde jedoch „sicherlich noch bis in die Abend- und Nachtstunden gehen.“

Aufgrund des Löscheinsatzes sowie der starken Rauchentwicklung wurde der Bahnverkehr zwischen Templin und dem 20 Kilometer entfernten Zehdenick „bis auf weiteres eingestellt“, erklärt Thomas Seelig. Zudem seien die Anwohner über die Warnapp „Nina“ vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gewarnt worden, aufgrund der giftigen Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten und zudem Klimaanlagen auszuschalten. „Solange die Rauchentwicklung anhält, sollten Türen und Fenster auch geschlossen bleiben. Zudem ist die Windrichtung zu beachten“, empfiehlt Thomas Seelig. Gleichzeitig appelliert er an alle Bürger: „Bitte suchen Sie den Brandort nicht auf. Sie begeben sich damit, insbesondere aufgrund der giftigen Qualmwolken, in Gefahr und halten zudem die Rettungskräfte vor Ort von der Arbeit ab.“

Von MAZonline