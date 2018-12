Oranienburg

Zwischen 1862 und 1889 veröffentliche Theodor Fontane seine „ Wanderungen durch die Mark Brandenburg“. Sie zeigen Fontanes Sicht auf Land und Leute und inspirieren heute noch unzählige Menschen, es ihm gleich zu tun. Zum Fontanejahr 2019 hat die Kreisverwaltung Oberhavel einen Bildkalender gestaltet, der zu einer Entdeckungsreise durch den Landkreis einlädt. In den „ Wanderungen durch Oberhavel“ begibt sich der Betrachter auf Fontanes Spuren.

Großformatige Fotos

Die großformatigen Fotos auf den Kalenderblättern nehmen inhaltlich Bezug auf den jeweiligen Monat. Dabei findet man sowohl Bekanntes als auch Unbekanntes – immer aus einem ganz besonderen Blickwinkel und mit Bezug zum Dichter – und dem passenden Zitat Fontanes aus seinen Wanderungen, die durch das Jahr begleiten. Gezeigt werden auch Orte und Plätze, die Fontane nicht erkunden konnte, da sie erst viel später entstanden sind. Hätte er sie in seinen „ Wanderungen“ auch festgehalten? So sind unter anderem der Yachthafen Nieder Neuendorf, der winterliche Dorfteich in Glienicke, die Luchwiesen in Leegebruch, die Weinschmiede in Sommerfeld und die in Schnee getauchte Havel als Motive im Kalender zu entdecken. Auf den Rückseiten dienen Infotexte zu Inspirationen für eigene Streifzüge und Ausflüge durch Oberhavel. Die Bilder stammen hauptsächlich von den Fotografen Frank Liebke und Danny Woywod-Rack.

Kalender auch in der Tourist-Information erhältlich

Erhältlich ist der Kalender im Format DIN A3 quer für acht Euro beim Landkreis Oberhavel, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Adolf-Dechert-Straße 1, in Oranienburg, Raum 4.15. Auch die Tourist-Information Oranienburg, Schloßplatz 2, bietet den Kalender an.

Kalender 2019 und Souvenirs Quelle: Constanze Gatzke

Pünktlich zur Weihnachtszeit bietet die Abteilung Öffentlichkeitsarbeit des Landkreises zudem neue Souvenirs passend zur kühleren Jahreszeit an. Neben Kaminhölzern („Du machst mich an“ für einen Euro) und einem Eiskratzer („Wir haben den Durchblick“ zu 1,80 Euro), gibt es auch Lineale mit integriertem Taschenrechner fürs Büro („Rechnen Sie mit uns“ für 3,50 Euro), Multifunktionsschlüsselanhänger („Strahlend schön“ für 1,50 Euro) sowie einen dunkelblauen Rucksack mit grünem Schriftzug (“OHV: Heimat zum Verlieben“ für zwei Euro) an.

Eine Galerie aller Souvenirs des Landkreises finden Sie unter: www.oberhavel.de/ Landkreis/Souvenirs-des-Landkreises

Nachfragen können telefonisch unter 03301/601 116 an Christopher Bandmann gerichtet beziehungsweise per E-Mail an Christopher.Bandmann@oberhavel.de geschickt werden.

