Oranienburg

Emotionen am Feiertag beim 52. Sachsenhausener Gedenklauf: Das Ehepaar Grzecza aus Oranienburg wollte unbedingt dabei sein. „Wir laufen für die sechsjährige Nichte unserer Tochter. Die kleine Melina liegt auf der Kinderintensivstation im Bernauer Krankenhaus und kämpft dort um ihr Leben“, beschreibt Wolfgang Grzecza.

Sachsenhausen Gedenklauf: Auch Innenminister Karl-Heinz Schröter und Landrat Ludger Weskamp waren gekommen. Quelle: Knut Hagdorn

Was die Kleine hat, ist wohl unklar. „Wir haben eine Gruppe namens ’Melina werd gesund’ gegründet und sind auch unter diesen Namen hier gelaufen. Wir wollten unbedingt was tun und nicht nur tatenlos zu Hause rumsitzen. Wir hoffen, so Melina wenigstens mit unseren Gedanken helfen zu können“, ergänzt Mariane Grzecza, die mit ihren Mann in Sachsenhausen wohnt.

Start: Sachsenhausen Gedenklauf. Quelle: Knut Hagedorn

Das Ehepaar gehörte zu den über 640 Teilnehmern, die bei bestem Läuferwetter vor der Turm-Erlebniscity zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus gestartet waren.

Von Knut Hagedorn