Vor einigen Wochen fanden Mitarbeiter des Leegebrucher Bauhofes mitten in einem Wassergraben eine scharfe Granate aus dem Zweiten Weltkrieg. „Da lag sie dann plötzlich auf der Grabegabel“, erklärte Martin Rother, amtierender Leegebrucher Bürgermeister. Eine andere Gefahr indes schlummerte in der Gemeinde in einer Laterne.