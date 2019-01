Leegebruch

Als eine 80-jährige Leegebrucherin am Mittwoch gegen Mittag den Anruf eines angeblichen Familienmitgliedes erhielt und dieser um 40.000 Euro bat, durchschaute die Seniorin sofort, dass es sich um einen Betrugsversuch handelt: Es gab keinen Mann mit diesem Namen in ihrer Familie. Dennoch ließ sie sich mutig auf das Spiel ein und verständigte nach dem Auflegen sofort die Polizei.

Doch Polizeisprecherin Dörte Röhrs warnt Betroffene davor, sich in Gefahr zu begeben und dem Täter eine Falle stellen zu wollen. Denn dazu würden unter Umständen personenbezogene Daten preisgegeben, welche den Betrügern zuvor noch gar nicht bekannt waren. Das könnte zum Beispiel die Adresse sein. „Besser ist es, den Anruf sofort zu beenden und sich bei der Polizei als Zeuge zur Verfügung zu stellen“, so Dörte Röhrs. So sei es zum Beispiel hilfreich, sich die Nummer zu merken oder zu notieren, die möglicherweise auf dem Telefondisplay angezeigt wird. Ebenso helfe es, Aussagen zur Stimme oder zu sprachlichen Besonderheiten zu machen.

Im Leegebrucher Fall habe sich der Unbekannte nicht mehr gemeldet. Es blieb beim Betrugsversuch, resümiert die Sprecherin. Das es in jüngster Zeit bereits mehrere Fälle gab, warnt sie jedoch vor zu mutiger Eigeninitiative: „Am Telefon sind die Betroffenen eigentlich geschützt. Wenn aber der Wohnort oder andere Details bekannt werden, begibt man sich selbst in Gefahr.“

Von Helge Treichel