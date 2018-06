Das Thema Biberdamm bewegte in den letzten Tagen die Gemüter der Bürger. Nun fand am Montag eine Begehung statt, wie die MAZ auf Nachfrage vom Landkreis erfuhr. Während zwei Staustellen in Velten beseitigt werden können, gibt es jedoch noch keine abschließende Entscheidung für den Damm bei Leegebruch