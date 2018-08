Am Sonnabend, 1. September laden zwei Leegebrucher Institutionen zu Tagen der offenen Tür ein: Zum einen das 2017 eröffnete „Haus der Möglichkeiten“ im Eichenhof (13 bis 17 Uhr) und die Freiwillige Feuerwehr Leegebruch in der Dorfstraße (10 bis 18 Uhr). Den Besuchern wird an beiden Orten viel geboten.