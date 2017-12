Bürgermeister Hans-Joachim Laesicke kam wie jedes Jahr vorm Jahreswechsel zur Stippvisite in die Schicht der Feuerwehrleute ins Depot in der Julius-Leber-Straße. Dort roch es am Sonntagvormittag verführerisch nach Gänsekeule. Die Feuerwehrleute hoffen, dass sie den Braten noch genießen können und die Silvesternacht ihnen nicht zu viele Einsätze beschert.