Die Gemeinde Löwenberger Land und die Stadt Liebenwalde arbeiten bei der Jagd nach dem Feuerteufel, der die Feuerwehren der Region nach 2017 auch dieses Jahr wieder in Atem hält, Hand in Hand. Nach dem Löwenberger Land will nun auch Liebenwalde erneut 5000 Belohnung für Hinweise ausloben, die zur Ergreifung des Brandstifters führen.