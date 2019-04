Liebenwalde

Zwei Spieltage stehen in der Handball-Landesliga noch aus, ob allerdings die TSG Liebenwalde im kommenden Spieljahr wieder auf Landesebene aktiv sein wird, ist fraglicher denn je. Der Tabellenvorletzte will sich dazu in den kommenden Tagen erklären, spätestens bis zum 15. April wird es eine Entscheidung geben, dann ist nämlich Meldestichtag.

„Momentan ist alles möglich. Wenn wir genügend Spieler zur Verfügung haben, melden wir erneut für die Landesliga. Sollten es nicht genügend sein, dann spielen wir im kommenden Jahr in der Kreisliga Handball. Das entscheidet die Mannschaft ganz allein für sich. Eines kann ich versprechen: Es wird auf jeden Fall eine Mannschaft der TSG Liebenwalde geben“, erklärt Vereinschef Marc Stegemann auf Nachfrage der Märkischen Allgemeinen Zeitung. Die personellen Probleme seinen allerdings nicht neu in der Ackerbürgerstadt, wie Stegemann weiter ausführt. „Uns fehlt schlichtweg der Nachwuchs. In Liebenwalde gibt es keine Gesamt- oder Oberschule mehr, die Kluft zwischen Nachwuchs und Erwachsenenbereich ist mittlerweile einfach zu groß.“ Der Verein sei dahingehend nicht untätig und versuche immer wieder, Werbung für seine Sportart zu machen, teilt Marc Stegemann weiter mit – bisher aber mit eher mäßigem Erfolg.

„Im kommenden Spieljahr werden uns einige ehemalige Spieler unterstützen, die sind aber zwischen 40 und 50 Jahre alt und haben schon signalisiert, dass sie keine Landesliga spielen wollen. Von daher werden wir sehen, was in den kommenden Tagen bis zum Stichtag passiert, wir werden aber auf jeden Fall eine Mannschaft melden können, um den Handball-Standort Liebenwalde zu erhalten“, so Stegemann.

Eines steht allerdings schon jetzt fest: Zum letzten Landesliga-Auswärtsspiel der laufenden Saison nach Wittstock wird die TSG nicht reisen. „Wir haben am Wochenende nur fünf Mann zur Verfügung und da brauchst du nicht nach Wittstock fahren.“ Diese Nachricht kommt beim designierten Landesliga-Meister und zukünftigen Verbandsligisten allerdings gar nicht gut an. „Der Gegner hat schon abgesagt, weil er keine Lust mehr hat, nach Wittstock zu kommen. Wir sind sehr enttäuscht, mit Fairplay hat das nichts zu tun“, äußert sich Hansa-Trainer Thomas Brigzinsky verärgert über die Absage. Denn so entfällt auch die geplante Meisterfeier der Wittstocker in eigener Halle.

