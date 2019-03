Liebenwalde

In der Nacht zum Donnerstag brachen bisher unbekannte Personen gleich vier Bungalows in einer Gartenanlage in der Bahnhofstraße gewaltsam auf und entwendeten aus diesen Elektrogeräte und Werkzeuge.

Die Kriminalpolizei untersuchte den Tatort nach Spuren und nahm die Ermittlungen auf. Der Schaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

Von MAZonline