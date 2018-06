Oranienburg

Zwischen Pferdeinsel und Schlossbrücke befindet sich begehrtes Bauland. „Bisher ist die Kleingartenanlage durch Beschluss der Stadtverordneten geschützt und beherbergt neben dem Bürgergarten viele Kleingärten und den Wassersportclub (WSC).

„Die Baufreiheit in einem Abstand von 50 Metern zum Gewässer machte bis zum 7. Mai jedem Investor klar, dass hier eine Bebauung nicht einfach werden dürfte“, so Enrico Rossius, Stadtverordneter der Linken. An diesem Tag sei der Baufreihaltebereich von 50 Metern „mit den Stimmen von SPD und CDU mit knapper Mehrheit gegen die Stimmen von Linken, Grünen und Freien Wählern abgeschafft“, erinnert er. Jetzt werde den Stadtverordneten die Aufstellung eines B-Plans für den „Fischerkiez“ vorgelegt. WSC, Bürgergarten und Kleingärtner müssen weichen.

Der Bürgermeister schlage einen städtebaulichen Wettbewerb und Wohnbebauung vor. Es soll einen Ideenwettbewerb geben. „Wir wollen, dass die Oranienburger die Ideen für einen breiten öffentlichen Raum liefern. Ob Wassersport oder Bürgergarten in ein neues Konzept eingebunden sind, ob hier Kinderspielplätze oder Jugendcafé ihren Platz finden, muss vor dem Wettbewerb geklärt sein – und niemand kann hier bessere Ergebnisse liefern, als die Oranienburger“, unterstützt Gerrit Große, Vorsitzende der Oranienburger Linken.

Dass die Stadt dringend bezahlbaren Wohnraum braucht, würden die Linken nicht verkennen, verweisen aber auf Flächen wie die direkt am Schloss. Der zentrale Uferbereich lade aus linker Sicht „quasi zu einer gesunden Mischung aus Natur und öffentlicher Nutzung ein“. Stadtvillen seien keine Lösung. Ein „reiner Blick auf den zu erwartenden Profit bei hochpreisiger Bebauung verbiete sich“. Die Entwicklung des Freizeitgeländes Tolora mit Skatepark und Co. zeige die guten Erfahrungen bei der Beteiligung der Bürger.

