Linke verurteilen rassistischen Angriff

Die Linken verurteilen in einer Pressemitteilung den Angriff auf die Hennigsdorferin Shyrete Breyer am Sonnabend. Der Staatsschutz ermittelt in der Sache, es sollen rassistische Beleidigungen gefallen sein. Die Linken fordern auch, dass Kommentare im Hennigsdorf-Forum zu dem Vorfall von der Polizei überprüft werden sollen.