Oranienburg

Der Weihnachtskalender-Verkauf der Oranienburger Lions startet in dieser Woche. Die Verkaufserlöse – der Kalender kostet fünf Euro – kommen in diesem Jahr der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) zu Gute.

2000 Kalender stehen zum Kauf bereit

2000 Exemplare stehen zum Kauf, hinter jedem Türchen verbergen sich Preise von Unternehmen aus Oranienburg und Umgebung – insgesamt 115 im Gesamtwert von knapp 6800 Euro. Die Gewinner werden ab 1. Dezember täglich in der MAZ bekanntgegeben.

Kalender in zahlreichen Oranienburger Geschäften erhältlich

Erhältlich sind die Kalender ab Mittwoch (17. Oktober) bis zum 28. November in folgenden Oranienburger Geschäften: Filialen der Bäckerei Plentz in Oranienburg, im Hammer-Fachmarkt, in der Schlossparfümerie, in Grünlers Backstuben an der Berliner Straße, der Touristen-Information, im Blumenhaus Leymann, dem DIT-Schuhaus am Fischerparkplatz sowie im Lions Club Buchladen in der Sachsenhausener Straße 1b.

Das Titelbild mit dem buntem Treiben auf dem Weihnachtsgans-Auguste-Markt auf dem Schlossplatz in Oranienburg stellte Fotograf Andreas Herz zur Verfügung.

Mehr Informationen zu den Lions Oranienburg: www.lions.de/web/lc-oranienburg

Von MAZonline