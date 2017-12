Lkw-Anhänger kippt an Autobahn um

Kremmen. In einen Unfall verwickelt wurde am Donnerstagmorgen um 7 Uhr eine Sattelzugmaschine mit Anhänger auf der A24 an der Anschlussstelle Kremmen. Der 44-jährige polnische Fahrer war mit seinem Fahrzeug aus Richtung Frankfurt/Oder kommend in Richtung Hamburg unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Kremmen kam der Fahrer mit der Sattelzugmaschine von der Fahrbahn ab und fuhr die neben der Autobahn befindliche Böschung hinab. Dabei kippte der Anhänger des Fahrzeugs, der aus einem leeren Container bestand, um. Der 44-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Der fließende Verkehr wurde durch den Vorfall zunächst nicht beeinträchtigt, da der verunfallte Lkw neben der Autobahn zum Liegen kam.

Polizeibeamte nahmen den Unfall auf. Dabei ermittelten sie vor Ort auch den Atemalkoholwert des Fahrers, der 0,0 Promille betrug. Mitarbeiter der Autobahnmeisterei sperrten die Unfallstelle zunächst ab. Im Laufe des Donnerstagvormittags wurden Vorkehrungen getroffen, um den auf der Seite zum Liegen gekommenen Anhänger des Lkws mit schwerem Gerät wieder aufzurichten. Die Anschlussstelle Kremmen wurde während der Bergung zwischenzeitlich gesperrt. Gegen Mittag war der Sattelzug dann geborgen.

Weitere Ermittlungen der Polizei zur Ursache und Hergang des Unfalls laufen. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Von MAZonline