Lkw-Fahrer bei schwerem Unfall auf A10 getötet

Oranienburg. Ein schwerer Verkehrsunfall mit in Folge einem Toten und einer schwer verletzten Person ereignete sich am Mittwochnachmittag gegen 13.30 Uhr auf dem nördlichen Berliner Ring auf der A10 in Fahrtrichtung Hamburg zwischen dem Kreuz Oranienburg und der Anschlussstelle Oberkrämer. Beide Fahrtrichtungen mussten aufgrund der Bergungsarbeiten am Nachmittag voll gesperrt werden. Es kommt zu umfangreichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Nach ersten Erkenntnissen verursachte der Fahrer einer mit Diesel beladenen Sattelzugmaschine den Unfall, als er ein Stauende zu spät bemerkte und auf eine dort stehende Sattelzugmaschine auffuhr. Dadurch wurde der stehende Lkw auf eine weitere Sattelzugmaschine geschoben, wobei dessen Fahrer schwer verletzt wurde und geborgen werden musste. Verletzt wurden nach ersten Erkenntnissen zudem zwei weitere Personen.

Aufgrund des Unfalls und der daraus folgenden Vollsperrung hat die Polizei umfangreiche Verkehrsmaßnahmen eingeleitet. So ist die A111 in Richtung Hamburg ab Anschlussstelle Hennigsdorf gesperrt, ebenso die A10 in Richtung Pankow ab Oberkrämer, in Richtung Hamburg ab Birkenwerder. Die B96 in Richtung Berlin ist ab Anschlussstelle Oranienburg Süd nicht befahrbar. Die Rettungsarbeiten werden sich nach aktuellem Stand noch über mehrere Stunden erstrecken. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Weitere Polizeimeldungen >>

Von MAZonline