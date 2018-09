Oranienburg

Beim Aussteigen aus seinem Lkw wurde ein Kraftfahrer am Mittwoch (12. September) zur Mittagszeit so verletzt, dass er schließlich zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Der 30-jährige Mann hatte gegen 13 Uhr in der Veltener Straße im Gewerbegebiet in Germendorf mit seinem Lkw angehalten und war aus diesem ausgestiegen. Während er noch hinter der Tür seines Fahrzeugs stand, kollidierte ein Kleintransporter mit selbiger, da dessen 19-jähriger Fahrer beim Rückwärtsfahren offenbar die geöffnete Tür nicht gesehen hatte und dagegen gefahren war. Diese schlug in Folge gegen den Lkw-Fahrer und verletzte ihn.

Der durch den Zusammenstoß entstandene Sachschaden wurde im Rahmen der Unfallaufnahme zunächst nicht bekannt.

Von MAZonline