Aus bislang unbekannter Ursache kam eine 44-Jährige mit ihrem Auto am Sonntag gegen 15.45 Uhr am Ortsausgang Teschendorf Richtung Löwenberg von der Fahrbahn ab. „Die Frau landete mit dem Fahrzeug auf der Seite“, erklärte Polizeihauptkommissar René In der Rieden. Die Frau war im Fahrzeug eingeklemmt, die gerufenen Feuerwehrleute mussten sie herausschneiden. Sie wurde nur leicht verletzt, das Auto ist aber ein Totalschaden. Gegen 17.10 Uhr war die B96 wieder freigegeben.

Von MAZonline