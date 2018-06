Zwei Einbrecher sind am Montagabend gegen 19.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Trift in Teschendorf eingedrungen und haben dort Schränke durchwühlt. Eine Augenzeugin bemerkte die Fremden und verständigte einen Bewohner, der zur Tatzeit im Garten war. Als sich die Täter ertappt fühlten, sprangen sie aus dem Fenster und flüchteten.