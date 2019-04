Löwenberg

Am Freitag endet eine Ära beim Löwenberger Sportverein. Nach 28 Jahren an der Vereinsspitze wird sich Axel Klicks nicht mehr zur Wiederwahl stellen. Im Vorfeld sprach die Märkischen Allgemeine Zeitung mit dem 55-Jährigen über seine Anfänge, seine Errungenschaften und seine Zukunft.

Am Freitag endet für Sie ein fast drei Jahrzehnte währendes Kapitel. Mit welchem Gefühl werden Sie zur Mitgliederversammlung gehen, Erleichterung oder Wehmut?

Axel Klicks: Weder noch. Vorrangig bin ich gespannt darauf, wie die Versammlung ablaufen wird, denn erstmals haben wir mehr Kandidaten als Sitze im Vorstand, was mich sehr freut. Demnach gibt es auch für die Mitglieder ein neues Wahlverfahren, was es so lange nicht gab. Da hoffe ich, dass alles reibungslos funktioniert. Erleichterung verspüre ich nicht, da ich ja nicht komplett mit dem Verein breche und auch weiterhin den LSV als meinen Verein ansehe.

Können sie sich noch an die Anfänge im Jahr 1991 erinnern und konnte man damals nur ansatzweise erahnen, dass Sie am Ende 28 Jahre lang Vereinsvorsitzender sind?

Nein, so eine lange Zeit war natürlich nicht abzusehen. Zumal mir der damals ausscheidende Vereinspräsident Gerhard Degener noch mit auf den Weg gab: ,Mach es wenigstens bis zur nächsten Wahl.’ Die damalige Wendezeit war sehr spannend und auch schwierig, vieles stand in der Schwebe. Zudem war die Vereinskasse komplett leer. Ein Rezept, warum es so lange lief, gibt es nicht, man muss einfach machen und nicht überlegen. Zudem hatte ich immer ein super Vorstandsteam um mich herum. Alleine kann man nichts bewegen.

Warum der Entschluss, aufzuhören?

Die Gründe sind relativ klar. Meine zeitlichen Möglichkeiten, neben dem Beruf weiterhin den Verein zu führen, werden täglich weniger. Zudem werde ich auch nicht jünger und man merkt doch den Verschleißprozess. Ich denke, es ist auch Zeit, den Weg freizumachen für neue Ideen und neue Impulse. Natürlich ist auch ein bisschen Selbstschutz dabei, denn auch meine Familie will was von mir haben.

Wie hat sich der Verein in den vergangenen knapp drei Jahrzehnten verändert und entwickelt?

Sehr positiv. Die Mitgliederzahlen steigen stetig, was für einen Verein im ländlichen Raum nicht selbstverständlich ist. Dazu konnten wir den Nachwuchs stärken, was sehr stark mit der Arbeit der Fußballer zusammenhängt. Die Leichtathletik hat sich super etabliert und die Frauensportgruppen sind ein fester Anker des Vereins. Generell wächst der Verein immer weiter und ist gut gerüstet für die Zukunft.

Gibt es Dinge, die Sie bedauern?

Ja, dass es uns nicht gelungen ist, eine neue Sporthalle zu bauen. Diese wird definitiv gebraucht, auch für den Schulsport. Aber ich bin mir sicher, dass ich in meiner Zeit als Lehrer noch in der neuen Halle unterrichten werde.

In welchem Rahmen werden Sie dem Löwenberger SV auch ohne Vorstandsposten erhalten bleiben?

Ich werde als Trainer und Veranstaltungsorganisator aktiv bleiben, aber mit der Option, mich sukzessive rauszunehmen. Aber nach so vielen Jahren kann man nicht einfach aufhören. Ich möchte auch weiter Volleyball spielen und hoffe, die Zeit zu finden, auch mal wieder die Kugel zu stoßen oder den Diskus zu werfen. Das habe ich früher gerne gemacht, beim Hochsprung spielt die Schwerkraft nicht mehr mit.

Von Knut Hagedorn