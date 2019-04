Löwenberger Land

Auch in diesem Jahr führt der Wasser- und Bodenverband „Schnelle Havel“ wieder Gewässerschauen an den im Verbandsgebiet gelegenen Gewässern II. Ordnung durch. Am 10. April geht es um acht Uhr in der Gemeindeverwaltung in Löwenberg los.

Anmeldung notwendig

Ziel der Gewässerschauen ist es, den Zustand des Gewässerbestandes zu erfassen und Schlussfolgerungen für erforderliche Arbeiten im laufenden Jahr zu ziehen. Die Gewässerschauen können von interessierten Bürgern besucht werden. Eine telefonische Anmeldung beim Wasser- und Bodenverband „Schnelle Havel“ unter 033054 209980 ist erforderlich.

