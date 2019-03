Großmutz

Am kommenden Samstag, den 30. März findet um 17.30 Uhr die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Großmutz statt. Die Löschgruppe wird in diesem Jahr 111 Jahre alt, was gefeiert werden soll.

Hochrangige Gäste

Die Truppe aus Großmutz ist eine der größten Löschgruppe des Löwenberger Landes und erwartet zum Jahreshöhepunkt neben dem Kreisbrandmeister, den Vizepräsidenten des Landesfeuerwehrverbandes, die Verwaltungsspitze des Löwenberger Landes sowie diverse weitere Gäste.

Die Versammlung findet im Gerätehaus der Feuerwehr statt.

Von MAZonline