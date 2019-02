Löwenberg

Ein 22-Jähriger aus Tadschikistan wurde in seinem BMW am Dienstagmorgen von Polizeibeamten auf der B96 in Löwenberg kontrolliert. Die Beamten stellten fest, dass sich der Mann illegal in Deutschland aufhält und einen Asylantrag in Frankreich gestellt hat. Zudem hatte er einen gefälschten Führerschein dabei. Gegen eine Sicherheitsleistung von 100 Euro wurde der Mann in Absprache mit dem Staatsanwalt auf freien Fuß gesetzt. Gegen den Mann wird ermittelt wegen illegalen Aufenthalts, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung.

Von MAZonline