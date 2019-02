Löwenberg

Mit einer 16 Frauen und Männer umfassenden Kandidatenliste wird die Wählergruppe „Bürger für das Löwenberger Land“ am 26. Mai in die Wahl der neuen Gemeindevertretung gehen. Darüber wurde am Montagabend in Löwenberg informiert. Spitzenkandidat ist Mathias Ludwig aus Löwenberg. Es folgen in der Reihenfolge, wie die Namen am 26. Mai auf dem Wahlzettel stehen werden: Dirk Wruck ( Nassenheide), Axel Klicks ( Linde), Gudrun Pfister ( Neuendorf), Matthias Zimmermann ( Teschendorf), Alexander Dahte ( Grieben), Thomas Schneck ( Grüneberg), Michael Grüber ( Teschendorf) Isabell Zöllner ( Falkenthal), Mario Telm (Neulöwenberg), Sven-Gunnar Fernstädt ( Nassenheide), Wolfgang Löchert ( Grüneberg), Denny Baugatz ( Teschendorf), Lars Lonser ( Löwenberg), Alexandra Kaluza ( Teschendorf) und Stephan Richter ( Linde).

Kandidaten für fünf Ortsbeiräte

Auch für die Neuwahl der Ortsbeiräte, ebenfalls am 26. Mai, schickt die Wählergruppe Kandidaten ins Rennen. Teschendorf: Matthias Zimmermann, Denny Baugatz und Alexandra Kaluza. Nassenheide: Richard Wruck, Sven-Gunnar Fernstädt und Dirk Wruck. Löwenberg: Mathias Ludwig, Claudia Degebrodt und Carolin Schwindeler. Grüneberg: Thomas Schneck und Wolfgang Löchert. Grieben: Dietmar Haack, Enrico Schröder und Sabine Hering.

Für ein konstruktives Miteinander im Parlament

Die Wählergruppe „Bürger für das Löwenberger Land“ hat sich am 26. November 2018 in Teschendorf gegründet. Sie versteht sich als Alternative zu den vorhandenen Parteien. „Uns ist wichtig, dass es auch weiterhin in der Gemeindevertretung ein konstruktives Miteinander gibt“, sagt Mathias Ludwig. Als wichtige Betätigungsfelder nennt er unter anderem die Bereiche Kinder und Jugend, Kita und Schule, Feuerwehr und Vereinsarbeit. Im Aufbau begriffen ist eine eigene Facebook-Seite, auf der sich die Kandidaten unter anderem einzeln vorstellen werden.

Von Bert Wittke