Nassenheide

Einen Brand in Nassenheide hat die örtliche Feuerwehr im Zusammenwirken mit den Kameraden der Wehren aus Teschendorf und Löwenberg am Sonnabendmittag gelöscht. Passanten hatten den Brand in der Nähe des Bahnhofes entdeckt und gemeldet. Das Feuer breitete sich im Wald auf einer Größe von 1500 Quadratmeter aus. Nach dem Löschen des Brandes wurd das Gebiet mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Die Brandursache, so die Polizei, ist noch unklar.

Von MAZonline