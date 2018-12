Oranienburg

Weihnachtliche Klänge machten sich am vergangenen Freitagabend im Kundencenter der MAZ in Oranienburg breit. Begleitet von Gitarrist Benjamin Schwenen intonierten die Gäste des Dankeschön-Konzerts der MAZ Lieder, wie sie in der Adventszeit vielerorts gesungen werden. Und als dann der Klassiker „Stille Nacht“ ertönte, wurden die Blicke des einen oder anderen doch ein wenig glasig. Hier und da sah es sogar danach aus, als würde sich die eine oder andere Träne der Rührung auf den Weg machen. 27 treue Seelen aus dem Kreis Oberhavel durfte die MAZ-Redaktion am Freitagabend in Oranienburg begrüßen. Sie alle ließen sich von dem Live-Konzert des Berliner Profimusikers Benjamin Schwenen auf die Feiertage einstimmen. Familienangehörige, Freunde und Bekannte hatten die MAZ-Leser für das Konzert vorgeschlagen, „um einmal denen einen lieben Dank zu sagen, die immer für ihre Mitmenschen da sind“, wie Redaktionsleiter Sebastian Morgner zur Begrüßung sagte.

Zur Galerie 27 treue Seelen aus Oberhavel genossen am Freitagabend den Konzert-Abend beim „MAZ-Danke-Konzert“ im Kundencenter in der Oranienburger Mittelstraße. Gitarrist Benjamin Schwenen legte weihnachtliche Klänge auf, Höhepunkt war das gemeinsame Singen.

Auch der 39-jährige Benjamin Schwenen fand anschließend die richtigen Töne, als er zur Einstimmung einige Klassiker zum Besten gab und zwischendurch aus dem Nähkästchen plauderte. Höhepunkt war der weihnachtliche Konzertteil, den der Gitarrist mit den Gästen gemeinsam gestaltete. Von der „Stillen Nacht“ bis zu „Alle Jahre wieder“ – die Gäste sangen von der ersten bis zur letzten Strophe voller Hingabe mit. Und anschließend war sogar noch etwas Zeit, um sich in den Redaktionsräumen der MAZ umzuschauen.

Von Bert Wittke