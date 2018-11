Friedrichsthal

Alle Leserinnen und Leser, die am Sonnabendvormittag auf Einladung der MAZ das Gelände der ehemaligen Lungenheilstätte am Grabowsee besichtigt haben, waren sich nach der rund zweistündigen Tour über das Gelände und durch einzelnen Gebäude einig: Das war eine tolle Sache. Die wenigsten Teilnehmer hatten erwartet, dass sie so tiefe Einblicke in die Geschichte dieses Ortes erhalten würden. Umso größer war hinterher die Genugtuung, ein Teil dieser Reise in die Historie dieser Region gewesen zu sein. Und herzlichen Dank an Verwalter und Pächter Bernhard Hanke, der die Besucher führte und viele interessante Geschichten zu erzählen wusste.

Zur Galerie Mehr als 20 MAZ-Leser wandelten am Sonnabendvormittag für zwei Stunden auf den Spuren der Geschichte und besichtigten das Gelände der einstigen Lungenheilstätte am Grabowsee sowie einen Teil der befindlichen rund 30 Gebäude.

Von Bert Wittke