Oranienburg

Das ist ein Termin zum Vormerken: An diesem Sonnabend, 8. September 2018, laden die Märkische Allgemeine Zeitung und der Wochenspiegel zum gemeinsamen „Tag der offenen Tür“ in die Oranienburger Mittelstraße 15 ein. Ab 10 Uhr sind die Türen für Sie geöffnet. Sind Sie mit Ihrer MAZ zufrieden? Nein! Dann sagen Sie uns, was Sie stört! Welche Themen vermissen Sie? Das Redaktionsteam steht Ihnen bis 14 Uhr zur Verfügung. Wie kommt ein Thema in die Zeitung? Wie erfolgt die Auswahl der Fotos? Die MAZ-Redakteure und die Wochenspiegel-Mitarbeiter führen Sie durch die Redaktion, erstellen mit Ihnen eine Zeitungsseite und machen auch Fotos, die dann in der echten Zeitung erscheinen. Wenn Sie wollen! „Wir haben neben einer leckeren Bratwurst, Kaffee und Kuchen auch die Torwand aufgestellt. Jeder kann sich mit den Redaktionsmitgliedern beim Torwandschießen messen. Gewinnspiele gibt es auch. Lassen Sie sich überraschen. Wir freuen uns auf Sie!“

Von MAZonline