Germendorf

Die Reporter der Märkischen Allgemeinen Zeitung schwärmen in den ersten beiden Dezemberwochen verstärkt in die Oranienburger Umlandgemeinden aus. „ MAZ zu Hause in ...“ ist der Grund dafür. Zwei Wochen, in denen wir Themen aus den Ortsteilen aufgabeln.

Dabei möchten wir auch mit Ihnen, liebe Leser, ins Gespräch kommen. Deshalb laden wir sie ein, am Dienstag, den 11. Dezember, 19 Uhr, in „Hildes Eisdiele“ nach Germendorf (Germendorfer Dorfstraße 65) zu kommen. Dort können Sie Ihre Ideen und Wünsche, Kritik und Vorschläge gern öffentlich machen. Wir hören genau hin und schreiben auf, was Sie bewegt. Der Eintritt ist frei, wir freuen uns auf Sie!

Von MAZonline