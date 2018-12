Nassenheide

„Jedes Jahr zur Weihnachtszeit suche ich mir ein Projekt, das ich unterstütze“, verriet Christiane Freiholz, als sie Freitag ein liebevoll verpacktes Päckchen im MAZ-Kundencenter abgab. Die 58-Jährige Nassenheiderin hatte von der MAZ-Wunschbaumaktion gelesen. „Eine tolle Idee“, findet sie. Ein kleines Mädchen aus der Region wird sich dank Christiane Freiholz nun nicht nur über ein herzlich eingepacktes Geschenk freuen, sondern auch über „ein absolutes Lieblingsbuch, das sie sich schon sehr lange wünscht“, wie die Mutter der kleinen Wunschkandidatin verriet, als sie das Weihnachtspäckchen Montag im Kundencenter entgegennahm. „Das wird am Heiligabend unter den Weihnachtsbaum gelegt. Die Freude wird riesig sein.“ Das Budget der zweifachen alleinerziehenden Mutter ist knapp, vor allem in der Weihnachtszeit. „Ich kann es gar nicht fassen, dass wildfremde Menschen einfach so Weihnachtswünsche erfüllen“, ist sie sichtlich gerührt.

Christiane Freiholz mit MAZ-Redaktionsleiter Sebastian Morgner vor dem Wunschbaum im MAZ-Kundencenter. Quelle: Nadine Bieneck

Für Christiane Freiholz ist es eine Herzensangelegenheit, zu helfen. „Viele Menschen können das Fest nicht so feiern. Ihnen eine Freude zu machen, ich finde, das macht einen auch selbst glücklich und man hat selbst Freude daran“, findet die vierfache Großmutter. Sie wird am Heiligabend im Kreise ihrer Familie feiern. Was wünscht sie sich persönlich? „Dass all unsere Lieben gesund bleiben und dass es meinen Eltern weiter gut geht. Und Frieden auf Erden“, verrät die 58-Jährige.

Das Päckchen wird die glückliche Mama am Heiligabend unter den Weihnachtsbaum legen. Quelle: Nadine Bieneck

Haben Sie auch einen Wunsch, der unerfüllbar scheint? Oder wollen Sie einen Wunsch erfüllen? Der Wunschbaum steht bis 24. Dezember im MAZ-Kundencenter in der Mittelstraße 15 in Oranienburg. Kontaktieren Sie uns unter oranienburg@maz-online.de oder 03301/5 94 50.

Von Nadine Bieneck