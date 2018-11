Oberhavel

Kennen Sie jemanden, der sich 2018 für andere Menschen eingesetzt hat? Immer für einen da ist? Ohne sich in den Vordergrund zu spielen. Dann haben wir für Sie genau das richtige: Die MAZ lädt am Freitag, 7. Dezember 2018 zum Dankeschön-Konzert ins Kundencenter der MAZ nach Oranienburg ein. Gitarrenspieler Benjamin Schwenen wird zum dritten Mal ein Konzert geben. Neben aktuellen Songs wird er natürlich Weinachtslieder spielen. Beginn in der Mittelstraße 15 ist um 18.30 Uhr (Einlass: 18.00 Uhr). In der Pause gibt es Snacks und Getränke.

Kennen Sie jemanden, der es verdient hätte, beim MAZ-Konzert dabei zu sein. Dann schreiben Sie uns bitte bis zum 4. Dezember eine Mail an: geschaeftsstelle.oranienburg@maz-online.de oder rufen Sie Montag bis Freitag (ab 9 Uhr) an: 03301/59 45 71.

Nennen Sie uns den Namen der Person, die beim Konzert dabei sein soll und eine Anzahl der Personen, die noch mitkommen. Wir haben 20 Plätze. Kommen Sie am 7. Dezember vorbei und verbringen Sie mit uns eine stimmungsvolle Stunde.

Von Sebastian Morgner