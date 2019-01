Oranienburg

Der Filmpalast in Oranienburg holt den Film „Ballon“ von Michael (Bully) Herbig noch einmal nach Oranienburg. Am Sonnabend, 9. Februar um 19.30 Uhr, können sich alle Interessenten den Streifen erneut anschauen.

„Ballon“ ist ein Film, der am 27. September des vergangenen Jahres in die deutschen Kinos kam. Er behandelt die als Ballonflucht bekannt gewordene Überquerung der innerdeutschen Grenze der Familien Strelzyk und Wetzel aus Thüringen in der DDR nach Bayern in Westdeutschland mit Hilfe eines selbstgebauten Heißluftballons.

Günter Wetzel kommt nach Oranienburg

Diesmal wird ein ganz besonderer Gast in Oranbienburg erwartet. Günter Wetzel hat sein Kommen angekündigt. Im Anschluss an den Film können alle Gäste Zeitgeschichte erleben, Hintergründe aus der persönlichen Sicht von Günter Wetzel erhalten oder die einmalige Chance nutzen, mehr über eine der spektakulärsten DDR-Fluchtversuche zu erfahren.

15 mal zwei Freikarten für MAZ-Leser

MAZ-Leser, die dabei sein möchten, schreiben bitte bis zum 1.Februar eine E-Mail an oranienburg@maz-online.de oder rufen am Montag, 28. Januar, zwischen 14 und 15 Uhr unter der Telefonnummer 03301/594524 an. Wie verlosen dann am 4. Februar 15 mal zwei Freikarten.

Von MAZonline