Oberhavel

Das gab es noch nie: Während der Fußball-WM hat die MAZ was ganz besonderes zu bieten. Spielst du bei einer E-Junioren-Mannschaft im Fußballkreis Oberhavel/Barnim? Wollt ihr in der nächsten Saison durchstarten und peilt die Meisterschaft an? Oder wollt ihr euch einfach nur optimal auf die neue Saison vorbereiten?

Dann aufgepasst: Die MAZ schickt euer Team am 25. und 26. August kostenlos ins Trainingslager nach Lindow/Mark. Zwölf Spieler und eure beiden Trainer. Dort könnt ihr zwei Tage lang bei optimalen Bedingungen trainieren. Ob auf dem Rasen- oder Kunstrasenplätzen. Oder in der Sporthalle oder Schwimmhalle. Im Sport- und Bildungszentrum Lindow fehlt es an nichts. „Wir setzen uns seit Jahren für den Nachwuchssport ein und wollen im WM-Jahr einem Fußball-Team die Möglichkeit geben, sich den letzten Feinschliff für die Saison zu holen“, sagt der 51-jährige Thomas Köbcke, Leiter Sport und Gastronomie. „Der Vereinssport soll durch uns gefördert werden.“

Was müsst ihr tun? Schickt uns ein Mannschaftsbild von eurer Truppe. Aber nicht irgendeins. Sendet uns ein „verrücktes Foto“, das wir in der MAZ veröffentlichen können und auch ins Internet stellen dürfen. Seid dabei kreativ!

Macht mit und reist mit eurem Team nach Lindow! Schickt das Bewerbungsfoto bitte bis zum 15. Juli per E-Mail an die MAZ-Email: sport.oranienburg@maz-online.de

Von Sebastian Morgner