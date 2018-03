Mann empfängt Polizei mit Softairpistole

Velten. Schwierig gestaltete sich eine Wohnungsdurchsuchung am Mittwoch, welche Beamte der Polizei in der Abarbeitung eines Verfahrens nach einem richterlichen Beschluss durchführten. Durchsucht werden sollte die betreffende Wohnung in Velten nach Betäubungsmitteln.

Da der Beschuldigte den Beamten die Wohnungstür nicht öffnete, wurde diese unter Zuhilfenahme eines Schlüsseldienstes geöffnet. Hinter der geöffneten Tür tauchte dann plötzlich der Bewohner mit einer Softairwaffe in der Hand auf. Die war nicht geladen, auch hielt der Mann sie nicht in Richtung der Polizisten. Diese forderten den Bewohner auf, die Waffe wegzulegen, was der Mann dann auch tat.

Während der anschließenden Durchsuchung wurden unter anderem geringe Mengen Cannabis, zwei Schreckschusswaffen sowie weitere Beweismittel sichergestellt. Auch das Handy und der Laptop des Beschuldigten wurden durch die Beamten konfisziert. Alle sichergestellten Gegenstände werden nun in der weiteren Verfahrensbearbeitung und im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen ausgewertet. Der Beschuldigte verblieb nach Ende des Einsatzes in seiner Wohnung.

Von MAZonline