Germendorf

Polizeibeamte wurden Dienstagabend in ein Hotel in Germendorf gerufen. Ein Mann hatte dort immer wieder eingecheckt und übernachtet. Im Nachgang konnten die Rechnungen jedoch nicht zugestellt werden, so dass die Leistungen unbezahlt blieben. Der 40-jährige Mann war nun in dem Hotel und konnte vorläufig festgenommen werden. Im Rahmen der Ermittlungen durch den Kriminaldauerdienst wurde bekannt, dass zwei weiteren Hotels Schaden durch den 40-Jährigen entstanden war.

Unter falscher Identität eingecheckt

Er hatte sich unter falschen Identitäten eingemietet, nachdem er unter vermeintlichen Firmenadressen über eine Zimmervermittlungsplattform im Internet den Kontakt hergestellt hatte. Nach seinem Aufenthalt verließ er die Unterkünfte ohne die Rechnungen zu begleichen und ohne echte Erreichbarkeiten oder Personalien für eine Rechnungsstellung zu hinterlassen. In einem vierten Hotel hatte er versucht, ein Zimmer zu buchen.

Haftantrag gestellt

Der Mann, der keinen festen Wohnsitz hat, wurde am Mittwoch von Kriminalbeamten zur Sache vernommen. Die zuständige Staatsanwaltschaft stellte einen Haftantrag, über den am Donnerstag entschieden werden soll.

Von MAZonline