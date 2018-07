Oranienburg

Ein Zeuge beobachtete in der Nacht von Sonnabend zu Sonntag, dass drei maskierte Jugendliche ein eingerüstetes Mehrfamilienhaus in Oranienburg bis auf das Dach erklommen. Zuerst wurde der Versuch eines Einbruches vermutet und die Polizei informiert. Die Beamten stellten drei 15-Jährige fest, die versuchten, ein Bettlaken auf dem Dach des Hauses festzumachen. Das Laken trug die Aufschrift: „Roofing“, was eine Anspielung an einen neuen Extremsport darstellen dürfte. Dabei klettern Leute auf Dächer, Türme oder Brücken und filmen sich dabei, um diese Videos dann im Internet zu teilen.

Die angetroffenen Jugendlichen wurden an die jeweiligen Eltern übergeben. Das Laken wurde sichergestellt und eine Anzeige wegen Hausfriedensbruches aufgenommen.

Von MAZonline