Oranienburg/Fürstenberg

Den 26. Mai dieses Jahres wird Max Oehmke aus Oranienburg wohl nicht so schnell vergessen. Der 26-jährige Kreisliga-Fußballer des SV Fürstenberg erlebte ein Martyrium, das er so schnell nicht abschütteln kann und will. Dabei erhebt Oehmke vor allem gegen das Personal des Oranienburger Krankenhauses schwere Vorwürfe. Dort habe man ihn seiner Meinung nach unzureichend und völlig despektierlich behandelt.

Was war passiert? Bei der Kreisliga-Partie seines SV Fürstenberg gegen den Löwenberger SV verletzte sich Max Oehmke bereits nach fünf Spielminuten schwer. „Es war eigentlich ein ganz normaler Zweikampf, der neunmal von zehn gut geht, diesmal leider nicht. Ich mache da aber meinem Gegenspieler null Vorwürfe“, so Oehmke, der mit Schmerzen im Knie ausgewechselt wurde. „Mir sprang dabei auch die Kniescheibe heraus, so dass ein Krankenwagen gerufen wurde. Dieser brachte mich dann nach Oranienburg. Vielen Dank an die Löwenberger, die sich neben unseren Leuten sehr um mich bemüht und gekümmert haben.“

In Oranienburg angekommen freute sich Oehmke zunächst über eine recht leere Rettungsstelle und eine kurze Wartezeit von nicht einmal 20 Minuten. Nachdem der Hobbykicker alles geschildert hatte wurde er vom leitenden Stationsarzt zum Röntgen geschickt, wobei keine Frakturen festgestellt wurden. „Demnach wurde ich anschließend nach Hause geschickt, allerdings ohne Krücken und ohne Schmerztabletten. Das empfand ich schon als nicht so schön, auch wenn die Schmerzen in dem Moment noch nicht so stark waren.“ Als der 26-Jährige jedoch aus einem bereitgestellten Rollstuhl aussteigen wollte, weil er diesen laut Krankenhauspersonal nicht mitnehmen dürfe, sprang erneut die Kniescheibe heraus. Nun begann für Oehmke das für ihn Unfassbare. „Ich wurde nicht noch mal vom Arzt behandelt, auch nach erneuter Nachfrage nach Krücken wurden mir diese verwehrt. Mir wurde vom Krankenhauspersonal der Eindruck vermittelt, so schlimm sei es doch nicht, wenn ich vernünftig auftrete, werde es schon gehen. Immerhin habe der Röntgenbefund ja nichts gravierendes angezeigt“, berichtet Oehmke immer noch fassungslos und sauer. Zumal sich dieser Befund auch noch als nicht richtig erweisen sollte.

Dass diese Diagnose nämlich falsch war, stellte sich nun nach Auswertung einer MRT-Untersuchung heraus, die in Hennigsdorf durchgeführt wurde und vom Oranienburger Spezialisten Dr. Stöckel ausgewertet wurde. Oehmke erlitt demnach einen Riss des vorderen Kreuzbandes, einen Meniskusschaden und auch die Innen- und Außenbänder haben etwas abgekommen. Damit ist nicht nur die laufende Saison für den 26-Jährigen gelaufen, eine Ausfallzeit von mindestens einem Jahr dürfte dem Hobbyfußballer bevorstehen. „Mir wurde gesagt, dass die Knochen auch abgesplittert sind, das ist dann nicht ganz verständlich für mich, warum man das nicht beim Röntgen gesehen hat.“ Allerdings ist das für den Hobbyfußballer zweitrangig. Was ihn zur Weißglut bringt, ist die Art und Weise der Behandlung vom anwesenden Personal. „Ich fühlte mich wie Abschaum, die Betreuung war eine absolute Frechheit. Man hat mich hingestellt, als ob ich doof wäre. Ich verstehe immer noch nicht so wirklich warum, denn komplett gestresst wirkten sie mir zu dieser Zeit nicht, die Rettungsstelle war ja nicht wirklich voll.“ Max Oehmke erwägt nun, auch rechtliche Schritte und eine Beschwerde einzuleiten, hat den Einsatz dieser Mittel aber noch nicht abschließend für sich geklärt.

Ein Wiedersehen mit dem Oranienburger Krankenhaus wird es dennoch recht schnell wieder geben, denn Max Oehmke wird dort am lädierten Kreuzband operiert. „Na ja, ein mulmiges Gefühl habe ich nach den Erlebnissen schon, muss ich ehrlicherweise eingestehen, aber mir wurde einfach das Krankenhaus in Oranienburg für diese Art von Operation empfohlen, also werde ich es auch dort machen lassen.“ Ende dieser Woche, spätestens Anfang kommender Woche soll der operative Eingriff dann vorgenommen werden. „Ich hoffe jetzt einfach, dass bei der Operation alles nach Plan verläuft und der Heilungsprozess dann vernünftig vonstatten geht.“

Von den Oberhavel-Kliniken, zu dem auch das Oranienburger Krankenhaus gehört, gab es auf MAZ-Nachfrage keine Stellungnahme.

Von Knut Hagedorn