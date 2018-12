Oranienburg

Der 53-jährige Fahrer eines Pkw Mazda befuhr am Donnerstag gegen 15.40 Uhr in Oranienburg die Germendorfer Allee in Richtung Zentrum. Vor der Brücke über den Oranienburger Kanal kam der Wagen aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab.

In Folge fuhr der Mann in ein Geländer, drehte sich und fuhr anschließend auch noch in das linksseitige Geländer. Fahrer und Beifahrerin des Mazdas wurden durch die Kollision dabei leicht verletzt.

Die Bundesstraße 273 war zur Unfallaufnahme und Sicherung des Geländers zweitweise voll gesperrt. Der durch den Unfall entstandene Gesamtsachschaden wurde nach ersten Erkenntnissen auf rund 25000 Euro geschätzt.

Von MAZonline