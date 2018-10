Oranienburg

Mc Donalds-Fans können sich auf eine supermoderne Filiale des Burgerbraters in Oranienburg freuen. Denn nach zwei Wochen Umbauzeit eröffnet der Burger-Anbieter am Freitag (19. Oktober) in der Sachsenhausener Straße als „Restaurant der Zukunft“ neu. Seit dem 8. Oktober wird in der Filiale gebaut, unter anderem die Lobby und der Gastbereich wurden komplett neu gestaltet.

Neue Möbel, erweitertes Burgerangebot, zusätzlicher Service

Neben neuen Möbeln wird es auch ein erweitertes Speiseangebot sowie weitere Neuheiten im Bereich des Gästeservices geben, wie Franchise-Nehmerin Steffi Haubold, die die Mc Donalds-Filiale führt, mitteilt. So können die Gäste zukünftig nicht nur ihre Speisen an separaten Bestellterminals individuell zusammenstellen, sondern auch über den sogenannten „Table-Service" die fertigen Speisen direkt zu ihrem Sitzplatz bringen lassen. Ausgewählte Burger, aber auch ein Frühstücksprodukt werden zukünftig nicht mehr nur zu beschränkten Tageszeiten, sondern ganztägig angeboten. So können McDonald’s Fans ab Freitag in der Sachsenhausener Straße alle „Basic“-Produkte wie beispielsweise den Cheeseburger auch zur Frühstückszeit bestellen. „Es freut mich ganz besonders, dass ich damit einen langersehnten Gästewunsch auch hier in meinem Restaurant in Oranienburg umsetzen kann“, erklärt Steffi Haubold. Zudem wird das beliebte Frühstücksprodukt McMuffin Bacon & Egg in das „Basics“-Angebot der Filiale mit aufgenommen und ist daher zukünftig ebenfalls den ganzen Tag erhältlich. Mit einer ebenfalls neu installierten italienische Siebträger-Kaffeemaschine werden die Barista geschulten Mitarbeiter zukünftig die Kaffeespezialitäten herstellen.

Neu im Angebot: Burger individuell anpassen

Mit der Gourmet-Linie „THE SIGNATURE COLLECTION“ greift Fastfood-Gigant Mc Donalds zudem „einen aktuellen Food-Trend auf“, wie es in einer Pressemitteilung heißt. So werde beispielsweise der neue Burger „Bacon & Egg“ zusätzlich zu dem extra dicken Patty aus Rindfleisch, welches zu 100 Prozent aus Deutschland kommt, mit einem frisch zubereiteten Spiegelei nach McDonald’s Art garniert. Das im Mc Donalds-Sprech genannte „Round Egg“ befindet sich ab sofort auch als zusätzliche Wahl-Zutat auf der Plattform „Mc YOUR OWN“ wieder, über die individuelle Burger erstellt werden und zum Beispiel mit zusätzlicher Extra-Sauce, Ei oder Bacon angepasst werden können. Sämtliche Produkte werden für jeden Gast direkt nach seiner Bestellung frisch zubereitet.

Franchise-Nehmerin mit insgesamt elf Standorten breit aufgestellt

Der Oranienburger Mc Donalds-Standort in der Sachsenhausener Straße 23 ist nur einer von insgesamt elf Standorten, den Franchise-Nehmerin Steffi Haubold in der Region Oberhavel sowie in Berlin Reinickendorf betreibt. Insgesamt beschäftigt sie in den Filialen insgesamt rund 300 Mitarbeiter.

Von MAZonline