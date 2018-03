Mehr Jobs im Landkreis

Die gute Entwicklung am Oberhaveler Arbeitsmarkt setzt sich fort: Im März waren rund 6700 Menschen ohne Job, die Arbeitslosenquote sank auf 5,9 Prozent. Besonders in den Branchen Hoch- und Tiefbau, in Verkaufsberufen und kaufmännischen Berufen wurde eingestellt. Der positive Trend dürfte weiter andauern.