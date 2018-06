Noch knapp fünf Wochen, dann stehen die Sommerferien vor der Tür. Seit gestern gibt es das Heft „Sommerspaß für alle“, das der Arbeitskreis „AK Junior“, der alle Fachkräfte aus Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen und der Sozialarbeit an Schulen Oranienburgs vereint, unter Federführung der Stadt herausgebraucht hat. Jugendkoordinatorin Angela Mattner und Matthias Klein, der in der mobilen Jugendarbeit in Oranienburg unterwegs ist, stellten die Publikation am Freitag vor. Ab sofort steht sie natürlich auch auf der Webseite der Stadt.

Aktuell sind in Oranienburg 7275 Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr zu Hause. Für sie ist das Programm zusammengestellt. Und sicherlich ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Das Heft über die Sommerferienangebote erlebte 2017 seine Premiere. Diesmal wurde ein neuer Name gesucht. 47 Namensideen gab es, aus denen eine Jury 15 ausgewählt hat. Über diese 15 stimmten 200 Kinder und Jugendliche aus drei Grundschulen und fünf Freizeiteinrichtungen ab. Klarer Favorit: „Sommerspaß für alle“, der Vorschlag der 14-jährigen Franziska aus Oranienburg.

Der „Sommerspaß für alle“ umfasst insgesamt 67 Veranstaltungsangebote für Kinder zwischen fünf und 18 Jahren. Ferienanfangsparties laden ein, um die schulfreie Zeit zu feiern.

Es gib Comicworkshops, Theater, eine mobile Fahrradwerkstatt, ein Floß wird gemeinsam gebaut, man kann Berlin erkunden, lesen, gemeinsam baden gehen, beim Upcycling mitmachen und auch den letzten Ferientag feiern.

Matthias Klein ist als Sozialarbeiter täglich in der Stadt unterwegs, geht dorthin, wo die Jugendlichen sich treffen, an den Brücken, am Wasser, am Skaterpark. „Reden ist wichtig – über Lebensentwürfe, Nöte, aber auch ihre Drogenerfahrungen, nur so kann ich raten. es nicht zu tun“.

Die Hefte liegen im Schloss ebenso aus wie in der Touristinfo, in der Kinderbibliothek und bei der MAZ. 4000 Exemplare umfasst die Auflage.

Von Heike Bergt