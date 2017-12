Meine Top-Geschichte 2017: Der Kistenplatz in Hohen Neuendorf

Hohen Neuendorf. „Die Eröffnung des Kistenplatzes in Hohen Neuendorf war für mich das großartigste Ereignis des Jahres 2017“, blickt Helge Treichel auf das Jahr 2017 zurück. „Dieses Projekt ist ein Volltreffer, weil alle Generationen gleichermaßen angesprochen werden und die Stadt damit einen zusätzlichen Treffpunkt erhält. Hohen Neuendorf entwickelt sich ein weiteres Stück weg vom Image einer Schlafstadt, in der die Bewohner zwar wohnen, aber Arbeit und Freizeitaktivitäten nach außerhalb verlegen“, findet der MAZ-Redakteur, der sich unter anderem vor allem um die Region Hohen Neuendorf und Mühlenbecker Land kümmert. „Ja, und ganz nebenbei ist auch noch eine bis dahin sehr präsente Schmuddelecke verschwunden.“

Eröffnung der Mehrgenerationenanlage in Hohen Neuendorf

Der „Kistenplatz“ an der Berliner Straße in Hohen Neuendorf war im Sommer am 16. Juni 2017 als Mehrgenerationenplatz eröffnet worden. Er vereint einen BMX-Parcours, Grünflächen, Bänke und Geräte, die auch für ältere Semester geeignet sind. Die Stadt hat rund 430 000 Euro in die Anlage investiert. 120 000 Euro weniger als geplant. Allerdings zusätzlich 50 000 Euro kostete der Ausbau des Hainweges, der in die Platzgestaltung einbezogen wurde. An der Eröffnung nahmen im Juni neben Bürgermeister Steffen Apelt (CDU) Stadtverordnete, Verwaltungsmitarbeiter, Jugendliche und Vertreter der am Bau beteiligten Firmen teil. Und dass dieses Projekt ein Volltreffer ist, zeigte das bunte Gewimmel der Generationen bereits zur Eröffnung. Die ganze Geschichte hier weiterlesen...

„Spielplatz der Generationen“ – der Kistenplatz in Hohen Neuendorf

